Минск, , 15:48 — REGNUM Количество проводимых Североатлантическим альянсом военных учений у границ Белоруссии в последние годы увеличилось пятикратно. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

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Так, по его словам, за последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Белоруссией странах выросла в 17 раз и возросла до 10 тыс. военнослужащих.

«Только в этом году на территории сопредельных с Белоруссией государств НАТО (военные учения) увеличилось в пять раз», — сказал Хренин.

Глава минобороны республики добавил, что западные страны начали гибридную войну против страны после неудачной попытки осуществить в Белоруссии «цветную революцию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник главного управления Генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что соседние с республикой страны Североатлантического альянса усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность.

Так, уточнил он, на территории сопредельных с Белоруссией государств на постоянной основе находятся более 10 тыс. военных, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники.

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