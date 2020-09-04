Киев, , 15:38 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины Гео Лероса вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщила пресс-служба юридической компании «Миллер», представляющей интересы депутата, 4 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля, относительно обстоятельств уголовного производства по статье «Умышленное уклонение от уплаты налогов», — сказано в сообщении.

Допрос назначен на 8 сентября.

Уголовное производство в отношении парламентария было открыто 25 августа 2020 года по решению Печерского суда Киева, в которое обратился представитель общественной организации «Совет ветеранов АТО».

Напомним, ранее Лерос остро отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал его «предателем и взяточником».

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