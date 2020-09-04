Токио, , 17:12 — REGNUM Генеральный секретарь кабинета министров и основной кандидат на пост премьер-министра Ёсихидэ Суга подчеркнул, что правительство будет предпринимать жесткие меры в случае присутствия китайских кораблей у островов Сэнкаку (Дяоюйдао), сообщает телеканал NHK.

Напомним, острова Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море являются спорными территориями. Фактически они контролируются Японией, однако Китай считает эти острова своими незаконно оккупированными территориями.

4 сентября Суга подчеркнул, что острова являются неотъемлемой частью Японии, как с точки зрения истории, так и с точки зрения международного права.