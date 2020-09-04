Сухум, , 15:54 — REGNUM Информацию о том, что президент Абхазии Аслан Бжания признал «ошибкой» встречу его бывшего советника Лашу Саканию с лидерами партии «Альянс патриотов Грузии» Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави опроверг руководитель администрации главы Абхазии Алхас Квициния. Об этом 4 сентября сообщает агентство «Апсныпресс».

Журналисты попросили чиновника прокомментировать недавнее закрытое совещание, которое прошло в парламенте республики. В СМИ со ссылкой на находившихся там депутатов сообщили, что Бжания об истории с грузинскими политиками якобы сказал: «Мы допустили ошибку». Квициния подтвердил, что на встрече обсуждался визит грузинских политиков, но опроверг сообщения об «ошибке».

»Такого не было. Эта информация не соответствует действительности», — процитировали главу администрации в агентстве.

Напомним, негласный визит Инашвили и Тархан-Моурави в Абхазию для передачи иконы местному храму стал причиной скандала, после чего Сакания, встречавший политиков, подал в отставку.

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