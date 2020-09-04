4 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

Когда-то, основав Петербург, Пётр I «прорубил окно в Европу», открывая новые перспективы перед страной. Не настало ли сегодня время аналогичным способом прорубить окно в Азию?

Евгений Цоц, , 16:01 — REGNUM Бизнесмен Олег Дерипаска предложил «перестать кормить Москву», заявив о проблеме, о которой думают многие, но сказать не все решаются. Выступая на экономическом форуме, он возмутился, что все финансовые потоки России стягиваются в Москву, оставляя другие регионы без денег.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Столица занимается Москвой, а не другими регионами. Москва — да, — город миллионеров, страна другой категории. Так что вопрос — где находиться столице?» — спросил Дерипаска.

Бизнесмен напомнил, что когда-то в России уже переносили столицу из Москвы в Петербург и это дало положительный эффект.

На форуме Олег Дерипаска сорвал аплодисменты даже от московской аудитории, а отреагировали на речь и в Кремле.

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешен и, конечно, он имеет право на собственную точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Олег Дерипаска World Economic Forum

Когда-то, основав Петербург, Пётр I «прорубил окно в Европу», открывая новые перспективы перед страной. Не настало ли сегодня время аналогичным способом прорубить окно в Азию?

Почему это важно? Во-первых, по экономическим причинам. Ведущей экономикой мира стал Китай, за ним следуют США, на третьем месте Индия, на четвёртом — Япония. Никто из этих стран не находится в Европе. В топ-10 стран по ВВП ППС из Европы (не считая России) только Германия, Великобритания и Франция. Да, со времён Петра I европейские страны растеряли экономическое лидерство.

Во-вторых, последние годы вынуждают Россию взять политический курс на восток. Основные международные структуры и партнёры нашей страны рассеяны в Евразии, и нужно проявить волю и инициативу, чтобы проложить до них кратчайший путь.

В-третьих, расселение граждан России имеет сильный перекос в сторону западных границ во многом из-за того, что все основные дороги ведут в Москву. В столице принимаются основные политические и экономические решения, развита инфраструктура, в том числе транспортная. И даже большинство международных перелётов в Азию начинаются именно из Московского региона.

Россия в новой истории не имеет опыта закладки крупных новых поселений с нуля. Тем не менее уже накопила разнообразный опыт в градостроении, развитии инфраструктуры. Закладка новой столицы в месте, где нет старой застройки, гнилых коммуникаций, конфликтов собственников земли и прочих препятствий могут позволить сразу задать высокие стандарты для проживания людей не хуже, а возможно и лучше, чем в Москве, Евросоюзе и США.

Заимствуя логику российского императора, можно предположить, что место под столицу должно обеспечивать кратчайший путь до партнёров, в которых мы заинтересованы. Наиболее короткий путь до мегаполисов Китая и Японии открывается на самом востоке нашей страны, из Владивостока. Однако до стран Центральной Азии, Индии будет всё также далеко, это сильно отдалит от Турции, Кавказа, Ближнего Востока. Да и разрыв с западом России, где продолжат жить люди, окажется слишком большой.

Поэтому логично столицу России разместить поблизости от её географического центра. Например, на юге Алтайского края или Горного Алтая. Здесь открывается прямая граница между РФ и КНР, рядом дружественные Казахстан и Монголия. Из этой точки максимально близкий путь до Душанбе, Бишкека, Дели, Исламабада, Кабула. Становятся ближе Вьетнам, Мьянма, Бангладеш, Непал, Таиланд.

Ранее в этом месте стояла непреодолимая преграда — массивный горный хребет. Сейчас технологии позволяют преодолеть преграду, организовав с южными территориями железнодорожное и автомобильное сообщение. Но главное — это развитие авиации, которую можно сравнить с флотом во времена Петра Великого. Для неё горный хребет вообще не является преградой. А близость расстояний позволит проводить перелёты в большинство стран Азии на ближне‑ и среднемагистральных самолётах. Например, прямой путь из Алтая в Дели составляет менее 2,5 тыс. километров, что позволяет летать даже на региональных самолётах.

А короткий путь и транспортная доступность позволят вести торговлю с теми, у кого сейчас есть деньги, товары, ресурсы, люди, кто настроен к нам доброжелательно и готов с нами работать. Останется только что-то предложить взамен.