Калуга, , 15:33 — REGNUM Центральная избирательная комиссия отменила решения калужского облизбиркома и Малоярославецкой территориальной комиссии, в которых они неправомерно отказывали в регистрации кандидату в депутаты Законодательного собрания области жителю Малоярославца Сергею Кременеву. Однако руководители избирательной кампании в регионе пока не спешат выполнять рекомендации ЦИКа. Об этом 4 сентября рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM претендент на депутатский мандат Сергей Кременев.

Законодательное собрание Калужской области Zskaluga.ru

По его словам, 16 июля он зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Законодательное собрание Калужской области и стал собирать подписи избирателей. В итоге было собрано более чем достаточно подписей. Положенные по закону 1320 подписей были представлены в Малоярославецкую территориальную избирательную комиссию.

«Впрочем, из моих честно собранных подписей 540 неожиданно оказались «недействительными». На мою просьбу показать их председатель ТИК Малоярославецкого района ответила отказом. Экспертиза, проведённая почерковедами областного УВД, показала, что все представленные мною в избирком 1320 подписей являются подлинными. Подал жалобу в ЦИК РФ, которую переправили в калужский облизбирком, где её рассмотрение максимально затягивали. В итоге вынесен тот же вердикт — «в регистрации отказать».

Пришлось повторно обращаться в ЦИК России. На заседании Центральной избирательной комиссии её глава Элла Памфилова, подробно разобравшись в сложившейся ситуации, попросила председателя избиркома Калужской области Виктора Квасова ещё раз оперативно рассмотреть моё дело и зарегистрировать меня в качестве кандидата в депутаты регионального Заксобрания, но в облизбиркоме не спешат выполнять решение ЦИК страны и до сих пор даже не назначили дату заседания», — сказал Кременев.

Ранее офицер запаса и орденоносец Сергей Кременев с 2004 по 2015 годы дважды избирался депутатом Законодательного собрания Калужской области.

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