Казань, , 15:25 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов в своей статье, опубликованной в нескольких республиканских СМИ, поделился своим мнением о развитии региона в ближайшие годы.

В статье говорится, что Татария — это уникальная территория, место силы. Главная сила региона — в мирном сосуществовании многих народов, во взаимном уважении к их языкам, традициям и культурам. Несмотря на многообразие культур, сохранение татарской — особая миссия.

Кроме этого, в статье подчеркиваются и экономические успехи Татарии. В республике развивается социально-культурная инфраструктура, строятся дороги, улучшается городская среда, выполняются все обязательства перед жителями, повышается качество жизни. Татария сегодня — это территория, устремленная в будущее. Экономические успехи республики — залог успеха и стабильности для каждого жителя.

ИА REGNUM напоминает, Всероссийский центр изучения общественного мнения в восьми регионах, где осенью предстоит выбрать глав, провел опрос среди избирателей. В Татарии из числа кандидатов на пост главы республики лидирует действующий руководитель региона. Свою готовность проголосовать за Рустама Минниханова выразили 70% граждан республики.

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