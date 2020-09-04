Сеул, , 15:44 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун сегодня, 4 сентября, провёл телефонные переговоры с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки, с которым обсудил текущую ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках переговоров стороны договорились продолжить сотрудничество по северокорейской ядерной проблеме в будущем.

Предполагается, что представители двух стран также обменялись мнениями об ущербе, нанесённом КНДР тайфунами, и подготовке военного парада, приуроченному к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи.

Напомним, что 2 сентября заместитель госсекретаря США Стивен Биган созвонился с Ли До Хуном. Представители двух стран обменялись мнениями о ситуации в регионе и подтвердили необходимость возобновления межкорейского диалога и диалога между Пхеньяном и Вашингтоном с целью денуклеаризации.

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