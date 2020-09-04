Киев, , 15:16 — REGNUM Новая встреча лидеров «Нормандской четвёрки» может состояться осенью 2020 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 4 сентября, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"Следующего саммита точной даты нет. Но я оптимист и оптимистично смотрю на то, что такая встреча лидеров нормандского формата в Берлине абсолютно вполне вероятна этой осенью», — рассказал он.

Резников сообщил, что в данный момент решаются вопросы, связанные с открытием двух новых пунктов пропуска на линии разграничения между Украиной и Донбассом, новыми участками разведения сил и разминирования. Обсуждается также возможность обмена пленными с Донбассом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что сразу после встречи советников лидеров «Нормандской четвёрки» состоится встреча министров иностранных дел. По его оценке, главы МИД «Нормандской четвёрки» могут собраться в сентябре 2020 года.

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