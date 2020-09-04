Подгорица, , 15:04 — REGNUM Лидер оппозиционной коалиции «Мир — наша нация» черногорский политик Алекса Бечич заявил, что самым большим противником мира в стране является уходящая власть Демократической партии социалистов, партии президента Черногории Мило Джукановича.

«ДПС, недовольная поражением на выборах, в эти дни призывает к контрмитингам против своего народа, разжигая напряженность и сфабриковав инциденты. «Я говорю им, что они должны признать поражение, поздравить нас с этой великой исторической победой, а новое, демократическое и реформированное правительство принесет мир, прогресс и справедливость», — сказал Бечич изданию «Политика».

По его словам новом правительстве не будет места для преступлений и коррупции, а также для сфальсифицированных тендеров, коррупционных соглашений «и многого другого», что, как он подчеркнул, разрушило «экономическую, моральную и экологическую суть» Черногории.

Он отметил, что нет сомнений в том, что прокуратура Черногории будет занята, потому что, по его оценке, правительство Мило Джукановича «признано преступным и коррупционным».

Он добавил, что смена правительства в Черногории беспокоит только преступников, а все остальным нечего волноваться.