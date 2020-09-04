Тбилиси, , 15:34 — REGNUM Протесты по поводу гибели Инала Джабиева, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД Игоря Наниева, могут отбросить развитие страны на десятки лет назад. Об этом, как передаёт агентство «Рес», 4 сентября заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на торжественной линейке Юго-Осетинского государственного университета.

«Нельзя допускать, чтобы были митинги, потому что любые митинги отбрасывают общество и государство на десятки лет назад», — сказал глава республики.

В качестве примера он привёл ситуации в Абхазии, в Белоруссии и на Украине. Бибилов также назвал произошедшее с Джабиевым «расправой» и пообещал, что все преступники будут наказаны, причём «люди в погонах», по мнению президента, должны нести большую ответственность за преступление, чем простые граждане.

Напомним, после смерти Джабиева были уволены и задержаны восемь сотрудников милиции, а глава МВД на время расследования отстранён от должности. Тем не менее в Цхинвале прошло несколько стихийных митингов, на которых стали выступать оппозиционные депутаты парламента республики. На митингах стали требовать отставки Бибилова.

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