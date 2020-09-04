Джакарта, , 15:03 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в столице Индонезии очень тревожит, потому что намного превышает стандарты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Detik.

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По словам губернатора, уровень заболеваемости в Джакарте за последнюю неделю достиг 12,5%. По стандартам ВОЗ уровень заболеваемости не должен превышать 5%.

«Наш показатель превышает 10%. Это очень тревожное число», — заявил губернатор Джакарты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 сентября 2020 года на территории Индонезии подтвердили 187 537 носителей SARS-CoV-2.

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