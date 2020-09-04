Минск, , 14:59 — REGNUM С утра 4 сентября официальный сайт МВД Белоруссии недоступен. Ни один из браузеров не позволяет получить к нему доступ.

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По информации оппозиционных изданий, неизвестные взломали сайт министерства внутренних дел Белоруссии и изменили опубликованный на нём список разыскиваемых лиц. Среди таковых оказались Александр Лукашенко и глава МВД Юрий Караев.

Спецслужбы Белоруссии, в свою очередь, задержали ряд журналистов и заблокировали доступ к СМИ, распространявших неудобные для властей факты и критику. Задержанных содержат в бесчеловечных и унизительных условиях.

Журналистов обвиняют в подстрекательстве к массовым беспорядкам, координации протестных выступлений, нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и других противоправных действиях. По мнению «правоохранителей», «подстрекательством» и «координацией» является даже стрим с места событий.

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Вечером 3 сентября десятки белорусских журналистов прибыли к зданию МВД и попросили о встрече с министром, чтобы напрямую донести до него информацию о реальном положении дел в республике, в том числе и о противоправной деятельности его подчинённых. Юрий Караев отказался выйти на встречу с прессой. Его подчинённые предложили обжаловать действия сотрудников органов внутренних дел в прокуратуре, после чего предложили разойтись и задержали несколько журналистов.

Задержания производили «люди в штатском», не предъявляющие документы и, фактически, осуществляющие похищения людей. Такую практику МВД Белоруссии использует с 2011 года, когда хлопание в ладоши стало поводом для задержания и оформления административного правонарушения.

До этого, 1 сентября в нарушение законов о СМИ и ОВД подчинённые Юрия Караева задержали шестерых журналистов, освещавших протестные выступления студентов минских вузов. Задержанных направили в центр изоляции правонарушителей (ЦИП на улице Окрестина).

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Массовые акции протеста охватили десятки белорусских городов после закрытия избирательных участков 9 августа. Многотысячные манифестации продолжаются до сих пор. Александр Лукашенко вынужден передвигаться по Минску на вертолёте. Он даже вооружил автоматом своего 15-летнего внебрачного сына.

За первые четыре дня протестов было задержано около 7 тыс человек, в том числе журналисты. Сотрудники МВД в необычной униформе без опознавательных знаков жестоко избивали и пытали задержанных.

Генпрокуратура не реагирует на преступления, совершаемые в отношении граждан Белоруссии, сотрудников белорусских и зарубежных СМИ. МИД Белоруссии произвольно отказывает в аккредитации зарубежным журналистам, отзывает ранее выданные аккредитации, что уже стало поводом для международного скандала.

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