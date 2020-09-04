Минск, , 14:56 — REGNUM Все государственные органы и организации Белоруссии должны получать интернет-услуги у поставщиков, уполномоченных Оперативно-аналитическим центром при президенте. Такое требование содержится в подписанном 18 сентября 2019 года указе Александра Лукашенко № 350 «Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет».

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Для реализации указа был издан приказ ОАЦ от 6 декабря 2019 г. № 408 «Об изменении приказов ОАЦ при президенте РБ от 2 августа 2010 г. № 60 и от 17 декабря 2010 г. № 92». Белорусский интернет-провайдер «Деловая сеть» сообщает клиентам, что с 15 сентября будет блокировать иностранные DNS-серверы для государственных органов и организаций.

«Согласно этому приказу «Деловая сеть» должна предоставить государственным органам и организациям статические IP-адреса либо IP-адреса из подсетей, специально выделенных для этих целей и согласованных с ОАЦ. Мы выполнили это требование и предоставили IP-адреса всем государственным органам и организациям, которые не имели до этого статического IP (не относились к государственным органам и организациям использующим в своей деятельности государственные секреты)», — сказано в сообщении белорусской компании.

Клиентам приходится платить за заключение дополнительного соглашения на услугу «Предоставление статического IP-адреса». Тем абонентам, чьи статические IP-адреса не относятся к диапазону защищенных IP, компания предложила свои услуги по их замене.«Кроме этого, приказом устанавливается запрет на прямое использование иностранных DNS серверов. В связи с этим для всех государственных органов и организаций устанавливается DNS сервер с IP адресом 212.98.160.60 . Запросы к остальным DNS серверам будут заблокированы», — напомнил белорусский провайдер.

Напомним, во время нынешних массовых протестных выступлений власти Белоруссии принуждают интернет-провайдеров и операторов сотовой связи отказывать клиентам в использовании оплаченных услуг. Блокировки вводятся внезапно и, как правило, без объяснения причин.

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