Москва, , 14:55 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress пролетели в непосредственной близости от Крыма, свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.

По данным ресурса, бомбардировщики вылетели с британской базы Фейрфорд, после чего пролетели над Нидерландами, Германией и Польшей, вошли в воздушное пространство Украины и взяли курс на Крым.

Со стороны Украины бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие, приблизились к российскому полуострову на 53 км. Цели полета американских бомбардировщиков пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны сообщили о перехвате российским истребителем Су-27 самолёта-разведчика ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря.

Командование ВВС США в Европе и Африке назвало «небезопасным и непрофессиональным» перехват американского стратегического бомбардировщика В-52 в небе над Черным морем российскими Воздушно-космическими силами.

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