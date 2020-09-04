Тбилиси, , 14:54 — REGNUM Бывший член правящей партии «Грузинская мечта», депутат Каха Окриашвили от лица недавно им созданной партии «Прогресс и свобода» 4 сентября подписал соглашение о вступлении в оппозиционный блок «Сила в единстве» с председателем партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григолом Вашадзе. Об этом сообщает интернет-издание Netgazeti.

Сообщается, что все партии, входящие в блок «Сила в единстве», будут участвовать в предстоящих парламентских выборах одним списком.

«Наша партия «Прогресс и справедливость» гарантирует создание в Грузии бизнес-среды, которая станет одной из лучших в мире», — пообещал Окриашвили на мероприятии, посвящённом подписанию соглашения.

Он также объяснил, что, будучи членом фракции «Грузинская мечта», вёл независимую политику и решения принимал сам. По его мнению, это было не членством в правящей партии, а «союзническими отношениями».

Стоит отметить, что Окриашвили ранее основал сеть аптек и является одним из наиболее богатых политиков в Грузии. Он вышел из «Грузинской мечты» 10 августа и вскоре создал свою партию. Когда правящей партией в стране была ЕНД, то Окриашвили входил и в неё.

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