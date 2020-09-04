Москва, , 14:35 — REGNUM В Госдуме возмущены тем, что «Аэрофлот» не возвращает деньги на отмененные рейсы, предоставляя ваучеры, и призывали правительство РФ разобраться с финансами компании, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

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"На 11 сентября намечено общее собрание акционеров «Аэрофлота». Правительство как основной собственник компании обязано разобраться в ситуации с ваучерами и навести порядок в финансах компании. «Аэрофлот» уже получил почти 8 млрд господдержки, хочет получить ещё десятки миллиардов. Граждане не должны их спонсировать!» — считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он напомнил, что у людей со времён приватизации слово «ваучер» стойко ассоциируется с жульничеством.

«И вот новый скандал. Люди вместо денег получают некую бумажку. Теперь к обманутым дольщикам и вкладчикам добавились тысячи обманутых пассажиров!» — уверен парламентарий.

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