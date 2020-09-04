Джакарта, , 14:23 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что страны-члены Совета Безопасности ООН сожалеют о вето, наложенном одной из стран-членов на резолюцию о борьбе с терроризмом, сообщает CNN Indonesia.

По словам Ретно Марсуди, Индонезия по-прежнему привержена комплексному подходу в борьбе с терроризмом.

«Предложенная Индонезией резолюция о противодействии терроризму также получила поддержку 14 стран-членов Совета Безопасности ООН, но не может быть ратифицирована из-за вето», — заявила глава МИД Индонезии.

Известно, что Соединенные Штаты стали той страной, которая использовала право вето в СБ ООН, заблокировав резолюцию по борьбе с терроризмом, которая призывает государства принимать обратно бывших джихадистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезииосудила сатирический журнал Charlie Hebdo за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

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