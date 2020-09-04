Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Рассуждая о будущем альянса Сеула и Вашингтона, следует учитывать, что США — стратегический союзник Южной Кореи, а Китай — ключевой экономический партнёр. Об этом в ходе видеоконференции, организованной Университетом Джоржа Вашингтона, заявил посол Южной Кореи в США Ли Су Хёк.

По его словам, правительству Южной Кореи важно, как страна будет позиционировать себя в рамках усилий по поддержанию прошлого союза с США, сотрудничая как с Вашингтоном, так и с Пекином.

Он отметил, что Сеул полагается на союз с Вашингтоном в вопросах безопасности, а в вопросах экономического сотрудничества — на Пекин.

Ли Су Хёк также опроверг слухи о том, что альянс Сеула и Вашингтона дал трещину, назвав его «сильным как никогда».

Коснувшись Северной Кореи, посол сказал, что власти страны, скорее всего, ждут президентских выборов в США, поэтому до ноября текущего года никаких серьёзных изменений в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном не ожидается. Он также выразил надежду на то, что когда-нибудь КНДР откажется от ядерного оружия и на Корейском полуострове воцарит мир.

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