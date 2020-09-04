Минск, , 14:25 — REGNUM Задержание нескольких молодых людей в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) потребовалось в рамках административного процесса. Об этом 4 сентября сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

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«Сотрудники ОМОН в настоящее время в МГЛУ никого не задерживают, там есть сотрудники милиции, которые в рамках административного процесса задержали молодых людей, и это не связано с событиями сегодняшнего дня», — приводит ее слова ТАСС.

Также Чемоданова подчеркнула, что информация, которая распространяется об этом, является неверной.

Отметим, ранее в белорусских телеграм-каналах появилась информация о том, сотрудники ОМОН республики задерживают в МГЛУ молодых людей.