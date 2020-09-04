Астрахань, , 14:05 — REGNUM Собеседование с кандидатами на пост главы администрации города Астрахани состоится 10 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.

На пост претендуют четыре кандидата: депутат облдумы Ринат Аюпов («Единая Россия»), председатель правления ТСЖ «Вектор» Николай Богданов, исполняющая обязанности главы администрации Астрахани Мария Пермякова и депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Совещание конкурсной комиссии пройдёт в закрытом режиме из-за эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый мэр Астрахани Радик Харисов ушёл в отставку 25 февраля 2020 года. Временно исполняющей его обязанности назначили Эльвиру Мурадханову, но она также покинула пост через несколько дней. Мария Пермякова была назначена и. о. главы городской администрации 3 марта.

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