Сухум, , 14:08 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что члены партии «Альянс патриотов Грузии» готовы признать независимость Абхазии. Об этом 4 сентября со ссылкой на депутатов абхазского парламента сообщает общественный информационный портал АИААИРА.

По данным журналистов, накануне прошло закрытое заседание в парламенте, на котором присутствовали депутаты и президент республики. Стороны обсудили инцидент, когда два лидера «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави пересекли грузино-абхазскую границу, чтобы передать икону для храма, а их встречал советник главы Абхазии Лаша Сакания. В Абхазии многие осудили неофициальный визит политиков из страны, занимающей враждебную позицию.

«Бжания подчеркнул, что партия «Альянс патриотов Грузии» готова к сотрудничеству и дальнейшему признанию Абхазии», — говорится публикации АИААИРА.

Сообщается, что депутаты указали президенту на то, что публично такую позицию грузинская партия нигде не озвучивала. Между тем, Бжания признал, что визиты Инашвили и Тархан-Моурави была«ошибкой».

Стоит отметить, что поездка членов «Альянса партитов» в Абхазию вызвала резонанс и в Грузии. Политические конкуренты партии обвиняют её в «пророссийской» позиции. За последние две недели, кроме скандала с поездкой, в СМИ опубликовали безосновательные статьи, будто «патриотов» финансируют российские власти, а за призыв не допустить аннексии Турцией Аджарию эту партию обвинили в разжигании межэтнической розни.

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