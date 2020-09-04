Париж, , 15:32 — REGNUM В пятницу, 4 сентября, в ходе своей речи в рамках празднования 150-летия Третьей Французской Республики президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республиканская форма правления «всё ещё нуждается в защите». Об этом сообщает «Агентство Франс Пресс».

«Республику всё ещё нужно защищать, поскольку она хрупкая и неустойчивая», — заявил глава государства, выступая в Пантеоне (Париж) в рамках празднования 150-й годовщины провозглашения Третьей республики, которое состоялось 4 сентября 1870 года.

Также президент отметил, что республика «не потерпит никаких сепаратистских инцидентов» и выступил в поддержку «республиканского патриотизма».

После торжественного выступления Макрон принял участие в процедуре натурализации пяти новых граждан Франции.

«Стать французом — значит укоренить в своём сознании понимание того, что республика всегда будет оставаться хрупкой, всегда будет оставаться неустойчивой. Поэтому её нужно завоёвывать каждый день», — сообщил президент Французской Республики.

Речь Макрона связана с принятием этой осенью ряда инициатив, связанных с обеспечением национальной безопасности, равенства возможностей и борьбой с сепаратистскими настроениями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, план по борьбе с «исламским сепаратизмом» во Франции был разработан ещё в феврале, но в связи с пандемией его осуществление откладывается. Он включает запрет деятельности независимых иностранных имамов и контроль над финансированием мечетей.

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