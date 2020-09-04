Бишкек, , 13:41 — REGNUM Совет безопасности Киргизии изучает причины и условия, способствовавшие распространению коронавирусной инфекции на территории республики. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщила пресс-служба президента.

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По результатам проведенного анализа таковыми признаны неготовность государственных органов и организаций здравоохранения, к оказанию скорой медицинской помощи населению.

Отмечается, что в настоящее время финансовая полиция республики проводит расследование по фактам халатности членов республиканского штаба по борьбе с коронавирусом и министерства здравоохранения.

Также расследуются факты коррупции и лоббирования интересов фармацевтических компаний, с которыми были заключены заведомо невыгодные для государства контракты.

Совбез Киргизии обратился к гражданам, организациям и экспертам с просьбой поделиться имеющейся у них информацией по данному вопросу для их исследования и анализа.

ИА REGNUM напоминает, что с начала пандемии в Киргизии зафиксировано 44 227 случаев коронавируса. За это время республике зарегистрирован 1 061 летальный случай среди пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.