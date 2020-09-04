Киев, , 13:45 — REGNUM Странам-партнёрам Украины следует ввести новые санкции против России и пересмотреть своё отношение к газопроводу «Северный поток — 2» в связи с «отравлением» оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом заявил 4 сентября на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский министр утверждает, что в организме блогера Навального якобы были обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок».

"Украина исходит из того, что на данный момент наши партнёры… должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну (Россию — ИА REGNUM), включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода «Северный поток — 2», — рассказал Кулеба.

Напомним, правительство Германии распространило информацию об отравлении Навального веществом, похожим на «Новичок». Никаких доказательств предоставлено не было.

Читайте также: Раскрыты детали заявления из Берлина об отравлении Навального «Новичком»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с аналогичным предложением в отношении России выступил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко призвал ввести санкции против РФ из-за «покушения» на Навального