Душанбе, , 13:38 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вручил ордена и медали сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, сообщили 4 сентября в пресс-службе президента республики.

Государственные награды вручены в преддверии Дня независимости, который в республике отмечается 9 сентября. Согласно указу президента, звание генерала присвоено 11 служащим.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил военнослужащих Национальной гвардии с 25-летием. По случаю юбилея в Душанбе прошел военный парад.

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