Казань, , 13:33 — REGNUM На территории Татарии со 2 сентября начали работать 2807 участковых избирательных комиссий, в том числе 46 участков в местах временного пребывания граждан. Все комиссии укомплектованы необходимым количеством средств индивидуальной защиты, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

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Кроме того, со 2 сентября участковые избирательные комиссии начали прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель». Через офисы МФЦ в республике таким механизмом воспользовались уже 416 жителей. До 8 сентября у граждан есть возможность выбора удобного участка для предстоящего голосования.

В Татарии голосование пройдет с 11 по 13 сентября. Единый день голосования закреплен за 13 сентября 2020 года. Пятница и суббота считаются днями досрочного голосования. Во время выборов все три дня участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии из числа кандидатов на пост главы республики лидирует действующий руководитель региона. Свою готовность проголосовать за Рустама Минниханова выразили 70% граждан республики, которые планируют пойти на выборы. Затруднились ответить 15% опрошенных, за Альфреда Валиева — 4%, за Владимира Сурчилова и Альмира Михеева — по 3%, за Олега Коробченко — 2%. При этом 1% от числа участников опроса не собираются приходить на выборы.

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