Киев, , 13:35 — REGNUM Украинской системе здравоохранения не хватает почти 25 тысяч медицинских работников. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 4 сентября во время часа вопросов к правительству, сообщил парламентский телеканал «Рада».

"Сейчас в учреждениях здравоохранения остаются недоукомплектованными 24,7 тыс. врачебных должностей. При этом дефицит в сельских медучреждениях составляет около 8 тыс. человек. Людей некому лечить», — рассказал он.

Степанов отметил, что Украине нет смысла закупать новые аппараты искусственной вентиляции лёгких, если с ними всё равно некому работать.

Министр подчеркнул, что такая ситуация постепенно складывалась все 29 лет независимости Украины.

Напомним, ранее Степанов рассказал, что по состоянию на 4 сентября 2020 года наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом наблюдается в Харьковской области.

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