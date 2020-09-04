Киев, 4 сентября 2020, 13:35 — REGNUM Украинской системе здравоохранения не хватает почти 25 тысяч медицинских работников. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 4 сентября во время часа вопросов к правительству, сообщил парламентский телеканал «Рада».
Степанов отметил, что Украине нет смысла закупать новые аппараты искусственной вентиляции лёгких, если с ними всё равно некому работать.
Министр подчеркнул, что такая ситуация постепенно складывалась все 29 лет независимости Украины.
Напомним, ранее Степанов рассказал, что по состоянию на 4 сентября 2020 года наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом наблюдается в Харьковской области.
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