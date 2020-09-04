Москва, , 13:20 — REGNUM Москва тянет со всей страны не только деньги, но и силу, в то время как для гармоничного развития страны необходимо развитие средних и малых городов и сельской местности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 сентября, комментируя высказывания предпринимателя Олега Дерипаски.

Москва Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Дерипаска призвал перестать содержать Москву за счет других регионов страны, а для этого — изменить схему распределения налогов между центром и регионами.

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«Заявление Олега Дерипаски верное. Давно пора изменить налоговую политику, в результате которой крупные предприятия, работающие в регионах, держат свои центральные офисы в Москве и здесь же платят налоги. Более того, сама доля налоговых отчислений в региональные и местные бюджеты должна быть повышена.

Москва, однако, тянет со всей страны не только деньги, она тянет силу. Перемещение людей, поиск более интересной и лучше оплачиваемой работы — дело нормальное, но только тогда, когда имеется выбор. До последнего времени выбора почти не было, да и сейчас он невелик: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, ещё два — три крупных города или вахтовая работа на Севере и в Сибири. Получать более или менее сносную зарплату больше негде.