Подгорица, , 17:11 — REGNUM В интервью Радио Свободная Европа 4 сентября лидер оппозиционной коалиции «Чёрно-белые» Дритан Абазович заявил, что их главная цель, чтобы Черногория стала членом Европейского союза, поэтому они не изменят своего прозападного политического курса. Он также отметил, что они будут руководствоваться национальными интересами Республики Черногория, и это не может быть поставлено под сомнение.

Как сообщает черногорское новостное агентство RTCG 4 сентября, Дритан Абазович заявил:

«Мы гарантируем суверенитет Республики Черногория и её вступление в ЕС. Сворачивать с прозападного политического курса мы не собираемся».

На вопрос, есть ли какие-либо гарантии того, что партнеры по коалиции будут соблюдать все международные обязательства и решения Республики Черногория, в том числе о признании Косово, лидер оппозиции ответил:

«Как национальные интересы Черногории не могут быть поставлены под сомнение, так и наши внешнеполитические обязательства должны всецело уважаться».