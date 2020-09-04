Цхинвал, , 13:45 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов направил спикеру парламента страны Алану Тадтаеву письмо с предложением к депутатам создать комиссию для расследования смерти Инала Джабиева, которая наступила после того, как он был задержан по подозрению в покушении на главу МВД. Текст обращения был опубликован 4 сентября на сайте главы республики.

«Предлагаю законодательному органу создать в рамках своих полномочий временную комиссию для открытого и непредвзятого расследования вышеуказанного резонансного преступления», — говорится в письме.

В свою очередь Бибилов, как гарант конституции, обязался наказать всех виновных в гибели подозреваемого, не обращая внимание на их должности.

Как сообщало ИА REGNUM, смерть Джабиева вызвала резонанс в обществе. От 600 до 1500 человек несколько раз собирались на несанкционированные митинги в Цхинвале. Многие из них требовали отставки Бибилова.

Сегодня в центре Цхинвала должен состояться митинг «Закон и справедливость», заявленный партией «Единая Осетия». На нём планируется выступление президента страны.

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