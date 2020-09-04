Джакарта, , 13:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии проводит расследование в отношении двух индонезийских граждан, которые скрываются от правосудия на Филиппинах, сообщает Sindonews.

Известно, что двое индонезийских граждан скрылись от правосудия на Филиппинах, поскольку их подозревали в причастности к терактам.

Правительство Индонезии через посольство Индонезии в Маниле и генеральное консульство координирует действия с местными властями, чтобы запросить более подробную информацию по этому вопросу.

Известно, что двоих граждан Индонезии подозревают в причастности к взрывам в городе Холо на юге Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Канберре в сотрудничестве с индонезийской студенческой ассоциацией в Австралии организовало презентацию книги, в которой собраны идеи молодых индонезийских интеллектуалов, которые учились в различных университетах Австралии.

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