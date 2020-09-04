Вена, , 13:11 — REGNUM Бездоказательно вводить санкции в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным нельзя, однако в данном случае не исключены любые меры. Об этом 4 сентября заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Шалленберга, в данном случае «возможны все меры», так как существуют санкционные меры Евросоюза против распространения химоружия, и потому какие-либо санкции могут быть оговорены после получения итогов расследования инцидента с блогером.

«Но, конечно, мы не можем просто так объявить о санкциях без доказательств. Нужно знать, кто несет ответственность за произошедшее», — заявил глава МИД Австрии.

При этом он отметил, что существующая в настоящий момент картина может свидетельствовать о какой-то причастности государственных органов и указал, что «отравление» российского блогера — это не только внутреннее российское дело.

«Москва сейчас должна дать ясность, это в её собственных интересах, в том, что касается отношений с Евросоюзом и партнерскими государствами», — сказал Шалленберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев рассказал, что перед госпитализацией у Алексея Навального были проблемы с пищеварением, блогер применял какие-то диеты.