Киев, 4 сентября 2020, 13:05 — REGNUM Министры иностранных дел стран «Нормандской четвёрки» могут встретиться в сентябре 2020 года. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 4 сентября во время брифинга.
Кулеба отметил, что в данный момент идёт активная подготовка к встрече советников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что новая встреча лидеров стран «Нормандской четверки» не сможет положить конце войне в Донбассе.
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