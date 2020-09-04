Киев, , 13:05 — REGNUM Министры иностранных дел стран «Нормандской четвёрки» могут встретиться в сентябре 2020 года. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 4 сентября во время брифинга.

«План состоит в том, чтобы министры иностранных дел встретились после того, как встретятся советники лидеров «нормандского формата», — рассказал он.

Кулеба отметил, что в данный момент идёт активная подготовка к встрече советников.

«И я, и немецкий и французский коллеги настроены на проведение встречи в сентябре, и, насколько мне сообщили мои коллеги, российский министр Сергей Лавров также не возражает против проведения такой встречи», — добавил глава МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что новая встреча лидеров стран «Нормандской четверки» не сможет положить конце войне в Донбассе.

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