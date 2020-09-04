Тбилиси, , 13:41 — REGNUM Имена тех, кто совершил кибератаку на компьютерную сеть минздрава Грузии будут названы. Это заявление, как передаёт агентство Report, 4 сентября сделал министр иностранных дел страны Давид Залкалиани.

«Разумеется, мы не постесняемся назвать имена, кто и откуда совершил это незаконное действие. Всё будет названо своими именами», — сказал глава МИД.

Залкалиани добавил, что кибератака была осуществлена с целью парализовать деятельность лаборатории Лугара, которая осуществляет значительный вклад в борьбу с распространением коронавируса.

Стоит отметить, что ранее председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили назвал другую причину кибератаки. По его мнению, аутентичные документы были похищены, чтобы потом их опубликовать вперемешку с поддельными и таким образом распространять дезинформацию.

Напомним, о кибератаке на минздрав в МВД Грузии сообщили 3 сентября. Сесиашвили, не дожидаясь результатов расследования, предположил, что это сделали российские спецслужбы.

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