Канберра, , 12:45 — REGNUM Посольство Индонезии в Канберре в сотрудничестве с индонезийской студенческой ассоциацией в Австралии организовало презентацию книги, в которой собраны идеи молодых индонезийских интеллектуалов, которые учились в различных университетах Австралии, сообщает Sindonews.

На презентации книги в качестве основного докладчика выступил министр исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро.

«Выпуск книги является явным доказательством того, что индонезийские студенты в Австралии могут оставаться активными, творческими и новаторскими в ситуации пандемии», — заявил посол Индонезии в Австралии.

Известно, что в книге подняты следующие темы: экономика, промышленность и инвестиции; технологии и инновации; ресурсы и социальная сфера; закон и политика; устойчивость и энергетика; инфраструктура; здравоохранение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Индонезии вызвало посла Малайзии в Джакарте для разъяснений политики государства по закрытию въезда в страну для граждан Индонезии.

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