Стокгольм, , 13:44 — REGNUM Министр культуры, спорта и демократии Швеции Аманда Линд не хочет заменять Исабеллу Лёвин на посту лидера «Зелёных». Свою кандидатуру на пост главы партии министр выставлять отказалась. Об этом 4 сентября сообщила газета Expressen.

Напомним, что в конце августа заместитель премьер-министра Швеции и лидер «Зелёных» Исабелла Лёвин объявила о своём уходе из политики. Вскоре она покинет оба поста. Решение уйти из политики и посвятить время написанию книг и семье, она попросила не объяснять наличием каких-либо разногласий с «Социал-демократами».

Разговоров на тему потенциального преемника Лёвин в качестве лидера партии с тех пор было много. Потенциальным преемником неоднократно журналисты называли Аманду Линд, которая является партийным тяжеловесом и обладает сразу тремя министерскими портфелями. Однако возглавить «Зелёных» она отказалась.

«Я счастлива, что меня упоминают в качестве возможного преемника Исабеллы Лёвин, это приятно, когда многие думают, что я могла бы хорошо справиться с этой обязанностью. Но на этот раз баллотироваться не буду», — написала политик в своем Instagram.