Ярославль, , 12:26 — REGNUM Депутат Госдумы России, заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин посетил Ярославль 3 сентября. Визит связан с предстоящими выборами депутата Госдумы России, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Афонин приехал поддержать кандидата от партии Елену Кузнецову.

Юрий Афонин и Александр Воробьев Yarkprf.ru

Впервые в Ярославской области на выборах будет опробовано дистанционное электронное голосование. Лидеры коммунистов считают его «непрозрачным».

"В ряде стран в Европе, где пытались ввести это голосование, от него отказались. Мы не против технического прогресса, мы считаем, что нужно максимально делать удобно. Но не таким образом. Я сам бы голосовал электронно, если бы я был уверен, что мой голос не будет украден. Были выборы в Московскую городскую думу, мы увидели, что происходило. Типичная история: садится человек перед компьютером, его подчиненные, 50 человек, выстраиваются в очередь. Как ты проконтролируешь: кто, где, как и откуда голосует. Это невозможно. Контроля нет, система не прозрачна. Докажут нам, как единственной реальной оппозиции, что система открыта, невозможно манипулировать этой системой, невозможно выстраивать очереди — возможно, будем рассматривать. Сейчас мы против», — рассказал Юрий Афонин.

Один из лидеров партии скептически относится и к многодневному голосованию. Афонин полагает, что оно также открывает возможности для манипуляций. По его мнению, противостоять этому можно только высокой явкой избирателей.

«Я советую идти на избирательные участки 13 числа, в воскресенье. Не голосовать по электронной системе, не голосовать досрочно. Максимально прийти на избирательные участки 13 числа, эти голоса мы защитим. Все остальное — это огромное поле для манипуляций и для перекладывания бюллетеней из одной урны в другую», — рассказал Юрий Афонин.

Заместитель председателя ЦК КПРФ также провел встречу с членами бюро Ярославского областного комитета партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Ярославской области состоятся довыборы депутата Государственной думы России по 194 округу. В них принимают участие глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко («Единая Россиия»), московский экономист Оксана Ромашкова («Коммунисты России»), депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова (КПРФ), секретарь ЦК «КПСС» Олег Булаев, депутат Ярославской областной думы Ирина Лобанова (ЛДПР), председатель регионального отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов, советник ректора МГТУ Владимир Ворожцов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын («Справедливая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области власть мешает кандидатам от оппозиции вести кампании?