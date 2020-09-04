Москва, , 12:24 — REGNUM Федеральная служба безопасности России анализирует переданные ранее Белоруссией данные о том, что заявления властей Германии об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют, они анализируются в наших спецслужбах», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что материалы будут переданы сегодня президенту страны Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя обвинения Берлина в адрес Москвы в «отравлении» Навального «веществом из группы «Новичок», заявил, что «до выступления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель» Минском был перехвачен разговор, который «отчётливо говорит», что «никакого отравления Навального не было».

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