Париж, , 15:45 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирана осудило повторную публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает Le Figaro.

МИД Ирана охарактеризовал повторную публикацию карикатур как «провокацию» и «оскорбление мусульманских ценностей и веры более 1 миллиарда человек по всему миру». В самом Иране за богохульство положена смертная казнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда, в 2015 году спровоцировавшие теракт в редакции. Публикация приурочена к началу судебного процесса над 14 предполагаемыми сообщниками террористов, который будет проходить в Париже по 20 ноября.

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