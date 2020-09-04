Минск, , 12:08 — REGNUM В столице Белоруссии Минске силовики задержали 3 сентября 26 участников несанкционированных акций протеста. Об этом 4 сентября сообщили в МВД республики.

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«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 26 граждан», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что численность участников протестных акций в целом по стране составила около 850 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ситуацию в Белоруссии вмешиваются, управляя протестными акциями, Польша, Чехия, Литва и Украина.

Отметим, 2 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Украине готовят боевиков, целью которых является обострение ситуации в Белоруссии.

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