Стокгольм, , 12:48 — REGNUM На своей странице в Twitter лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон написал, что премьер-министр Швеции Стефан Лёвен живет в мире «фантазий» и занимается «пустословием», когда он отрицает реальность. Политик считает, что глава правительства полностью потерял контроль над развитием ситуации, когда называет организованные преступные группировки «мелкими бандами». Об этом сообщила газета Fria Tider.

В частности, Окессон раскритиковал заявления Лёвена, когда в интервью газете Expressen премьер-министр назвал вооруженный криминалитет «мелкими бандами». По словам лидера «Шведским демократов», тем самым Лёвен продолжает отрицать очевидное и отказывается связывать иммиграцию с преступностью в стране.

«Пустословие и фантазии кажутся отправной точкой, когда Лёвен анализирует текущий ход событий. Ситуации это не помогает. Этого недостаточно. Это в прямом смысле слова уже неудобно. Почему премьер-министру так трудно признать очевидную связь между безответственной иммиграционной политикой и ростом числа совершаемых серьезных преступлений?» — написал Окессон.