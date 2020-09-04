Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выключает телевизор каждый раз, когда в эфире представители Демократической партии говорят о России. Об этом глава Белого дома рассказал перед своими сторонниками в Пенсильвании, трансляция велась на странице Трампа в Twitter.

По словам американского лидера, представители Демпартии слишком часто обсуждают Россию и ее влияние на США. При этом, подчеркнул Трамп, не демократы не говорят о Китае и вмешательстве Пекина в дела США, что «стоило бы делать».«Если у меня получится поладить с Россией, это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо. Ладить с другими странами — это на самом деле хорошо, а не плохо», — добавил глава Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил своего конкурента и нынешнего президента Дональда Трампа в «покорности» и «униженности» в отношениях с Россией.

Кроме того, Байден обвинил Трампа в том, что тот не обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным сообщения американских СМИ о том, что спецслужбы России якобы предлагали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.

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