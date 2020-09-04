Джакарта, , 11:47 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии вызвало посла Малайзии в Джакарте для разъяснений политики государства по закрытию въезда в страну для граждан Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Глава департамента МИД Индонезии по защите индонезийских граждан и юридических лиц Джуда Нуграха заявил, что в общей сложности гражданам 12 стран, включая Индонезию, запрещен въезд в Малайзию.

Напомним, Филиппины и Индонезия в настоящее время являются двумя странами с наибольшим количеством случаев заражения SARS-CoV-2 в Юго-Восточной Азии. По последним данным, число носителей SARS-CoV-2 в Индонезии превысило 180 тысяч, а на Филиппинах — 220 тысяч.

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