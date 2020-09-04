Париж, , 15:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отказался позволить уйти из жизни путём эвтаназии неизлечимо больному 57-летнему гражданину Франции Алену Коку. Об этом сообщает Le Figaro.

В июле 2020 года Ален Кок, страдающий от неизлечимой болезни, связанной с функциями системы кровоснабжения, обратился лично к президенту Французской Республики с просьбой позволить ему уйти из жизни «достойно, с активной помощью медицинского персонала».

В четверг, 3 сентября, в своём письме Алену Коку Эммануэль Макрон сообщил тому, что «не стоит выше закона и не имеет права исполнить его просьбу».

«Уход из жизни с помощью медицинского персонала не разрешён законами нашей страны», — пояснил президент.

Получив ответ Макрона, Кок решил прекратить лечение, чтобы уйти из жизни в максимально короткий срок. Он выразил надежду, что его борьба за изменение французского законодательства по эвтаназии однажды увенчается успехом, что позволит другим пациентам избежать страданий, связанных с неизлечимыми болезнями.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Нидерландов постановил предоставить врачам право проводить эвтаназию в случаях прогрессирующей у пациента деменции.

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