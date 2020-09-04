Омск, , 11:56 — REGNUM Перед госпитализацией у Алексея Навального были проблемы с пищеварением, блогер применял какие-то диеты. Об этом 4 сентября сообщил журналистам главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

«Данные анамнеза, т. е. история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием», — заявил Сабаев.

По словам токсиколога, блогер применял диеты для похудения, снижения массы тела. Изменения в его организме, связанные с обменом веществ, произошли до его помещения в больницу.

Подобные нарушения обмена веществ, добавил врач, вполне распространены, случай блогера не уникален.

Он добавил, что омским врачам удалось выровнять обмен углеводов в организме блогера и купировать проявление циноза — накопления кислых продуктов обмена веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление сторонников Алексея Навального о возбуждении дела по факту госпитализации блогера передано Следственным комитетом России для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.