Киев, , 11:45 — REGNUM В начале заседания Верховной рады Украины депутаты развесили на президиуме и трибуне парламента флаги белорусской оппозиции. Соответствующие фотографии опубликовал 4 сентября Telegram-канал «Наблюдатель».

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Представители различных парламентских фракций выступили в поддержку жителей Белоруссии, борющихся за «перемены» в своей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива и Виктор Медведчук принесли в сессионный зал Верховной рады государственный флаг Белоруссии в знак поддержки властей страны, которые защищают конституционный строй от «захвата и порабощения».

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Рады принесли в сессионный зал государственный флаг Белоруссии