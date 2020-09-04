Сувон, Южная Корея, , 12:28 — REGNUM Форум министров окружающей среды Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) перенесён на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Программы ООН по окружающей среде и министерства окружающей среды Южной Кореи.

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По их словам, форум перенесён на 19−22 января 2021 года. Первоначально министерская встреча должна была пройти в южнокорейском городе Сувон с 8 по 11 сентября.

Известно, что во встрече должны были принять участие около 500 человек, среди которых представители правительств 41 страны, международных организаций и частных организаций Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в стране выявили 198 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 20 842.

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