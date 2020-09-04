Сухум, , 12:23 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к жителям Южной Осетии по случаю обострения политической обстановки в стране. Текст обращения 4 сентября опубликовала пресс-служба главы государства.

Глава республики отметил, что в Абхазии не могут оставаться равнодушными к тому, что происходит в стране братского народа, и призвал всех к мирному диалогу.

«Призываю вас, дорогие братья-осетины, все политические силы страны к диалогу, к мирному решению проблем, во имя спокойного и благополучного будущего народа Южной Осетии», — говорится в обращении Бжании.

Он выразил уверенность, что мудрость осетинского народа позволит в правовом поле достойно выйти из сложившегося кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии с конца августа прошли несколько стихийных митингов, поводом для которых стала смерть задержанного милицией Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на министра внутренних дел республики. Протестующие выражали недовольство властью и требовали отставки президента. В протестах стали участвовать депутаты парламента от оппозиционных партий.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Южной Осетии принял приглашение на участие в митинге

Читайте развитие сюжета: Глава Южной Осетии призвал создать комиссию по «резонансному преступлению»