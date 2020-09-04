Москва, , 11:29 — REGNUM В Госдуме сомневаются в адекватности чиновников Москвы, которые рапортуют о том, что малый и средний бизнес процветает в столице, а зарплата у жителей выросла почти до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, реальная заработная плата в Москве в январе-июне 2020 года увеличилась на 3,5%, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, и составила в среднем 96,8 тыс. рублей.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») допустил, что подобные заявления делаются специально.

«У меня и после бодрых рапортов вице-мэра Ефимова о том, что малый и средний бизнес счастлив, растет не по дням, а по часам, цветет и пахнет даже лучше, чем до ковида — уже закрадывались сомнения в адекватности московских чиновников. Но чем дальше в лес — тем толще партизаны. Вот уже и зарплата у москвичей стольник. Может это специально кто-то режиссирует? Чтобы вся Россия после такого «пяра» еще больше возненавидела Москву, москвичи возненавидели свое столичное руководство и процесс обнуления получил новый импульс к развитию?» — рассуждает Лысаков в ТГ-канале.

В рамках Столыпинского форума Ефимов также сообщил, что такие цифры подтверждает и динамика выплат по зарплатным проектам крупнейших банков.